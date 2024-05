Nel pomeriggio poco dopo le 15 in via Torno – all’altezza del civico 52 – si è verificato il cedimento di un muro di contenimento. Terra e massi si sono riversati sulla strada che è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale. In bilico anche un escavatore presente in un cantiere appena sopra la via.

Al momento – spiega la polizia locale di Como – stanno intervenendo i vigili del fuoco. Non è possibile stimare adesso le tempistiche per la riapertura. Lo sbarramento è all’altezza di piazza Amendola per chi proviene da Como.