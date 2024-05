Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo, il bambino di un anno coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente a Pellio Intelvi mentre era in auto con il padre 39enne. Lo schianto attorno alle 17 sulla provinciale 13. Ancora da chiarire che cosa sia accaduto. Da quanto è stato possibile ricostruire l’auto sulla quale viaggiavano è finita contro il guardrail a lato della carreggiata. L’impatto è stato violento. Non risultano altri mezzi coinvolti, sembra che la vettura abbia fatto tutto da sola.



Ancora in fase di accertamento le cause. I carabinieri di Centro Valle Intelvi con i colleghi del Radiomobile di Menaggio stanno cercando di fare chiarezza. Non si esclude nulla. Neppure un possibile malore del papà alla guida. Dalle informazioni emerse. L’uomo 39enne di Cerano Intelvi è stato portato in codice giallo, quindi media criticità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre il piccolo è stato trasferito in elisoccorso al presidio di Bergamo in codice rosso, massima gravità. Provvidenziale sarebbe stato l’intervento di una volontaria della Croce Rossa in transito sulla strada poco dopo lo schianto, avrebbe prestato le prime, preziose, cure al bambino. Al momento la situazione sarebbe stazionaria e la prognosi rimane riservata.

Per consentire le operazioni di soccorso la provinciale è stata chiusa e il traffico deviato.