Meno neonati e mamme sempre più in difficoltà e bisognose di supporto. L’ospedale Valduce propone servizi di sostegno alle donne e alle famiglie nel momento della nascita di un figlio. Corsi e momenti di confronto in ospedale, assistenza a domicilio, visite e consulenze online. Un percorso di assistenza che verrà presentato sabato 11, nella seconda edizione dell’iniziativa “Nascere in centro. Ascoltare, condividere e sostenere”.

Nel 2023, al Valduce sono nati 1.050 bimbi. Una mamma su dieci ha vissuto una situazione di emergenza e particolare difficoltà, non solo per ragioni di tipo economico ma soprattutto psicologico, legato alla solitudine e alla mancanza di una rete sociale e di un supporto.

Il Valduce ha avviato un servizio di assistenza anche a domicilio, inizialmente rivolto solo ai casi più complessi e poi esteso a tutte le neomamme.

L’iniziativa in programma sabato 11 è organizzata dal dipartimento materno-infantile dell’ospedale Valduce, in collaborazione con i consultori Icarus e La Famiglia, i consultori di Erba e Cantù della Fondazione Caccia e il Centro Aiuto alla Vita. Dalle 14.30 alle 18, in via Vitani, alla Casa Giovannina Franchi saranno presentati i servizi di assistenza alla nascita, ma ci sarà spazio anche per il gioco e il divertimento per i bambini con momenti di intrattenimento per i più piccoli. Accesso libero e gratuito.