La penultima giornata della regular season di serie B è stata decisiva per definire una serie di verdetti. Ma rimangono anche ultime contese aperte nell’ultimo turno, che sarà disputato venerdì sera alle 20.30. Il principale riguarda il secondo posto per la promozione diretta in serie A. In lizza, per aggiungersi al Parma, Como e Venezia. Lariani e lagunari sono distanziati di due punti. I primi attendono il Cosenza (a metà classifica, senza più obiettivi), i secondi dovranno andare a La Spezia contro una squadra che ha bisogno di punti per avere la certezza della salvezza ed evitare i playout. Como obbligato a conquistare il successo: in caso di pari e vittoria del Venezia, con arrivo in parità, andrebbero in A i veneti, messi meglio nel confronto degli scontri diretti. Meglio evitare brutte sorprese.

Definito il quadro delle formazioni che disputeranno i playoff: una tra Como e Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Non hanno più nulla da chiedere al campionato 2023-2024 SudTirol, Cosenza, Cittadella, Pisa, Reggiana e Modena. In fondo lo Spezia (41 punti) deve guardarsi alle spalle dalla Ternana (40) per non finire nei playout. Liguri invece in vantaggio negli scontri diretti con Bari e Ascoli (che sono a quota 38, una ai playout, l’altra in zona retrocessione). Sono invece già destinate alla serie C 2024-2025 FeralpiSalò e Lecco.