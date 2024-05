Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella serata di sabato, poco prima delle 19.30, sulla Statale Regina a Sorico. Per causa ancora da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto. Ferito in modo serio il 64enne in sella alla due ruote. Si è alzato in volo l’elisoccorso da Como, che lo ha trasportato in codice rosso, dunque in pericolo di vita, all’ospedale di Circolo di Varese.

Il 64enne, Antonio Sette di Domaso, è deceduto nella serata di domenica. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale di Sondrio che ha svolto i rilievi.

A bordo della vettura un 25enne di Colico.