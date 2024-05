Riflettori puntati su via Anzani a Como. Ieri sera la polizia ha identificato 20 persone (8 già note alla giustizia). Arrestato un 20enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio. Ha tentato di nascondere 4 grammi di cocaina sotto ad un bicchiere mentre era seduto fuori da un locale.

Oltre all’arresto, il bilancio parla di un 18enne di origini algerine sanzionato per possesso di 2 grammi di hashish. Gli agenti hanno scoperto anche altri piccoli quantitativi di hashish nascosti nei dintorni. I controlli da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro e con il gruppo cinofili della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Como e di ATS. Nel corso degli accertamenti sono state rilevate alcune irregolarità amministrative e elevate sanzioni per circa 1700 euro chiudendo parte dell’attività di un bar riservata alla gastronomia e segnalando ulteriori irregolarità che una volta definite prevedono sanzioni che oscillano da 3000 a 24.000 euro. Proseguiranno i controlli nella zona, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini ormai esasperati. Anche in pieno giorno non mancano situazioni di degrado e schiamazzi. Nei giorni scorsi anche una violenta lite in strada con numerosi i giovani coinvolti.

Nell’ambito della sicurezza urbana, in due mesi – tra marzo e aprile – la polizia locale nelle aree a tutela rafforzata (tra queste rientra la zona dell’Ippocastano) ha svolto 127 controlli. Emessi 24 ordini di allontanamento.

Nell’area a tutela rafforzata rientrano anche piazza san Rocco, i giardini a lago, gli spazi attorno alla basilica del Crocifisso e davanti all’ex chiesa di san Francesco oltre all’intera città murata. A questi dati si aggiungono 6 richieste di foto segnalamento alla questura e 7 segnalazioni per detenzione di stupefacenti per uso personale. Complessivamente si contano 159 violazioni del regolamento di polizia urbana, tra cui 12 atti contrari alla pubblica decenza, 2 per accattonaggio molesto. In più sono statti rilevati 4 artisti di strada senza autorizzazione, 9 persone che stavano consumando alcolici in luogo aperto al pubblico. 7 i casi di ubriachezza molesta. Nel totale rientrano infine violazioni varie ai proprietari di cani e 44 veicoli in sosta in aree verdi.