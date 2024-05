Via Torno a Como, dopo la frana la strada è stata riaperta ma le famiglie evacuate per sicurezza restano fuori casa probabilmente fino a sabato mattina. Il tratto interessato dallo smottamento resta osservato speciale. Oggi nuovo incontro tra i tecnici e i dirigenti del Comune di Como al termine del quale è stato definito che sono necessari ulteriori interventi per la messa in sicurezza del versante franato per i quali ci sarà bisogno di chiudere la strada nella notte tra giovedì e venerdì e nella notte tra venerdì e sabato tra mezzanotte e le 4 del mattino. Resta garantito soltanto il passaggio dei mezzi di soccorso.



Le quattro persone residenti nell’immobile proprio di fronte al cedimento allontanate dall’abitazione in via precauzionale rimangono in albergo fa sapere Palazzo Cernezzi. “Ieri sono state accompagnate dai vigili del fuoco a recuperare gli effetti personali ma per motivi di sicurezza non rientreranno almeno fino a sabato” fa sapere l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Michele Cappelletti.

Nelle due notti in cui scatteranno le chiusure i residenti potranno percorrere la via fino al civico 49 per chi proviene da Como e fino al 54 per chi arriva da Blevio.

La frana si è staccata lunedì pomeriggio e la via Torno era rimasta chiusa ai veicoli e ai pedoni fino a notte per consentire le operazioni di pulizia e sgombero della carreggiata e soprattutto di messa in sicurezza, anche perché dal cantiere privato sovrastante era stato necessario rimuovere due escavatori, uno rimasto pericolosamente in bilico dopo il cedimento.