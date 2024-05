“Non acquistate biglietti da canali non ufficiali, non possiamo garantire la validità di questi titoli d’accesso”. L’esortazione viene dal Como 1907 rispetto alla gara tra azzurri e Cosenza, in programma venerdì alle 20.30 al Sinigaglia. Sfida decisiva per la promozione in serie A, ultimo turno della regular season di serie B. Tutti i tagliandi, spiega il club, sono stati venduti e lo stadio è da considerare “tutto esaurito”.

Per la partita tra Como e Cosenza è stato designato come arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. Quest’anno non ha mai diretto gli azzurri ed è stato chiamato soprattutto per incontri di serie A. Nel torneo 2022-2023 ha invece fischiato in Como-Cagliari (1-1), Como-Frosinone (0-2) e Cittadella-Como (0-0). Per l’altro match decisivo per la promozione, Spezia-Venezia, la scelta è caduta su Federico La Penna di Roma.