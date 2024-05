La Funivia di Pigra riparte con Atm e già da metà giugno sarà in funzione. La conferma è arrivata in queste ore negli uffici comunali da parte dell’agenzia per il Trasporto Pubblico Locale dopo che ad ottobre dello scorso anno era stata avviata la procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse per la gestione dell’impianto che collega Argegno con Pigra. A farsi avanti era stata, appunto, l’ATM, Azienda Trasporti Milanesi.

Si puntava a salvare la stagione turistica. E – stando alle ultime comunicazioni – sembra si vada proprio in questa direzione.

“L’obiettivo è riaprire il 15 giugno – spiega il sindaco Giovanni Balabio – la funivia è pronta ma naturalmente ATM sta svolgendo ulteriori verifiche”.

Nella fase iniziale si partirà con la riattivazione per tre giorni alla settimana, quasi certamente nel weekend da venerdì a domenica, per poi progressivamente incentivare il servizio.

“Sono contento in primis di avere un interlocutore serio e competente che condivide gli obiettivi del territorio – dice ancora il sindaco di Pigra – Partiamo con prudenza ma allo scopo di garantire un servizio di collegamento importante sia per gli spostamenti dei residenti, sia in chiave turistica”.

L’impianto, è noto, è fermo dall’ottobre del 2022. ATM sul Lario gestisce anche la funicolare Como-Brunate.