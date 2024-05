Novanta minuti alla fine della regular season del campionato di serie B. Con il Parma che ha già conquistato il pass per la A, la volata è tutta per il secondo posto, che significa promozione diretta. Il terzo pass sarà invece assegnato ai playoff. Il Como è secondo con 72 punti, il Venezia, terzo, insegue a quota 70. Dunque due punti di differenza.

Una lotta serrata che venerdì sera, a partire dalle 20.30, avrà il suo culmine. I lariani attendono il Cosenza, che a questo campionato non ha più nulla da chiedere, mentre i lagunari (allenati dal comasco Paolo Vanoli) saranno ospiti dello Spezia, che ha bisogno di punti per evitare di rimanere invischiato nei playout.

Il Como ha dunque due lunghezze di vantaggio. Vediamo quindi le combinazioni possibili per questo appassionante epilogo.

In caso di vittoria contro il Cosenza i lariani potranno festeggiare la serie A senza guardare all’esito del match dei veneti.

In caso di pari o sconfitta del Como tutto dipenderà dall’esito della gara del Venezia a La Spezia. Se i lagunari dovessero vincere – a fronte di un passo falso dei lariani – sarebbero promossi. In caso di arrivo in parità (a 73 punti) avrebbero meglio i veneti per la migliore differenza reti negli scontri diretti. Venezia-Como è infatti terminata 3-0, mentre Como-Venezia ha visto il successo degli azzurri “soltanto” per 2-1.

In caso di pari azzurro e pari del Venezia, Como promosso. Stesso discorso in caso di sconfitta di entrambe lo contendenti o con uno stop dei lariani e un pari dei lagunari (la classifica, in questa ultima situazione, vedrebbe terminare gli azzurri a +1, 72 contro 71).

Nel dubbio dunque, per il Como, meglio pensare a conquistare i tre punti senza fare troppi calcoli, come accaduto negli ultimi minuti a Modena, quando la squadra ha iniziato a fare “melina”. Nella città emiliana è fallito il primo match-point. Alla vigilia i lariani avevano quattro punti di vantaggio e, a pochi istanti dalla fine, erano in serie A, con il punteggio in parità sia allo stadio Braglia, sia nel confronto tra Venezia e FeralpiSalò (1-1). Quando tutto sembrava fatto, al 94′ la rete del Venezia che ha riaperto i giochi e che ha bloccato l’urlo di gioia della squadra a Modena e il boato dei tifosi che stavano seguendo la partita sui maxischermi allo stadio Sinigaglia.

