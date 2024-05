Fermati in sella a uno scooter risultato rubato, sono stati denunciati dalla polizia di Stato un 24enne romeno residente a Como e un 26enne tunisino domiciliato a Cantù. Sono accusati di ricettazione in concorso. I due sono stati fermati la notte scorsa da una pattuglia della squadra volanti. Il passeggero era senza casco e il conducente ha dichiarato di non avere la carta di circolazione e di non conoscere la provenienza del mezzo.

Gli accertamenti nella banca dati hanno permesso ai poliziotti di verificare che la moto era stata rubata a Como nel marzo scorso. I due giovani sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente e per aver trasportato un passeggero senza casco.

Il mezzo è stato sequestrato e sarà restituito al proprietario.