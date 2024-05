Una partita che poteva costare cara agli azzurri. L’obiettivo iniziale era vincere con il Cosenza per prevenire una eventuale vittoria del Venezia a La Spezia. Ma i calabresi – che a questo campionato non avevano più nulla da chiedere – hanno offerto una prestazione determinata. Nel momento in cui sono andati in vantaggio con Gennaro Tutino al 30′ hanno fatto capire che erano tutt’altro che demotivati.

Un Como che nella prima parte non ha praticamente mai creato azioni pericolose e che invece nel secondo tempo ha messo pressione addosso agli avversari. Un atteggiamento premiato dal gol del pari di Simone Verdi su rigore al 74′. Intanto da Spezia arrivavano notizie buone: dopo che il Venezia era andato in vantaggio, i padroni di casa hanno prima pareggiato e poi superato per 2-1 i lagunari. Una combinazione di risultati che alla fine ha dato la promozione in serie A ai lariani.

La sfide giocate ieri sera – tutte in contemporanea – hanno chiuso la regular season del torneo di serie B. Questi i verdetti: Parma e Como promosse in serie A; Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia vanno ai playoff; Ternana e Bari disputeranno i playout; retrocedono in C Ascoli, FeralpiSalò e Lecco.

LE IMMAGINI DI COMO-COSENZA (fotoservizio Roberto Colombo)