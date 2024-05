La Pallacanestro Cantù è in semifinale playoff, dove incontrerà Udine. I brianzoli hanno chiuso la serie dei quarti con Cividale in gara 4, imponendosi in trasferta per 72-74 e portandosi sul 3-1 nei confronti diretti. Una gara giocata punto a punto con un finale che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso. Ma alla fine è giunto un successo tonificante in una gara in cui il protagonista è stato il canturino Riccardo Moraschini, autore di ben 25 punti.

“Potranno sembrare parole di circostanza però abbiamo giocato contro una squadra che ha dimostrato di avere un carattere e un orgoglio eccezionali, fatta di ragazzi che hanno valori oltre che tecnici e fisica anche morali” ha detto al termine dell’incontro Devis Cagnardi, allenatore della formazione canturina. “Era dal 2 febbraio che Cividale non perdeva in casa, questa è una vittoria che ha un peso specifico incredibile, aldilà del fatto che abbia chiuso la serie. Per vincere qui serviva una prestazione che non poteva essere solo fisica e tecnica, ma doveva pareggiare i loro valori morali. L’abbiamo fatto e sono molto contento, ringrazio i miei giocatori perché hanno dato tutto quello che avevano. Non sono stati infallibili e hanno fatto degli sbagli, ma hanno sempre provato a essere squadra nei momenti di difficoltà. Lo ripeto spesso perché non è scontato. Ci sono state eccellenze all’interno della singola partita, ma sarebbe ingeneroso nei confronti del gruppo citare chi ha fatto meglio di altri. Adesso abbiamo bisogno di riprendere un po’ di energie perché Udine è una squadra di alto livello, costruita per salire, e ci aspetta un’altra serie impegnativa”.