Conto alla rovescia per la 16esima edizione del Rally della Valle Intelvi. La competizione promossa da “Valle Intelvi Corse” è in programma tra una settimana, nel weekend fra il 18 e 19 maggio, con partenza e arrivo da San Fedele.

Entrando nel dettaglio, il Rally della Valle Intelvi, al quale sono abbinati i memorial Enrico Manzoni e Nando Prada, si svilupperà lungo nove prove speciali. Sabato 18 maggio dopo il via da San Fedele (ore 16) si svolgeranno cinque tratti cronometrati, a iniziare dall’attesissima parziale cittadina allestita nel cuore di Lanzo d’Intelvi (1,75 chilometri, ore 16.23). Nella prima giornata si svolgeranno inoltre le prove “Osteno-Laino-Tellero” che misura poco meno di quindici chilometri e verrà ripetuta due volte (alle 17.57 e alle 21.40), cosi come la “Pigra-Blessagno” di quattro chilometri (alle 18.41 e alle 22.24). Riordino e parco assistenza saranno a Lanzo-Paraviso dopo le prime tre prove e con l’arrivo della prima giornata con l’entrata nel riordino notturno alle 22.39.

La gara riprenderà la domenica con i parziali di “Bolla” lungo poco più di cinque chilometri (alle 10.12 e alle 14.17) e “Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.46 e alle 14.51) che misura invece 7mila metri; anche questi tratti verranno dunque ripetuti due volte e inframezzati dal riordino e dal parco assistenza di Lanzo Paraviso.

L’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno a San Fedele D’Intelvi alle ore 15.11. Nell’occasione verranno consegnati i memorial Enrico Manzoni, riservato al primo equipaggio della Valle D’Intelvi, e il Memorial Nando Prada che andrà invece al vincitore di classe che totalizzerà il maggior distacco dal secondo classificato.

Lo scorso anno nella gara delle auto moderne affermazione di Andrea Spataro e Omar Piras, su Vw Polo, con 17”8 su Riccardo Pederzani e Gabriele Zanni (pure su Vw Polo). Terza piazza per Felice Re ed Elia Ungaro (Skoda Fabia) a 38”9. Quarta per i vincitori dell’edizione 2022, gli svizzeri Gregoire Hotz e Pietro Ravasi (Fabia), che sono giunti a 40”2 dai primi. Tra le scuderie affermazione della lecchese Abs Sport.

Sempre nel 2023 nella competizione riservata alle vetture storiche come nel 2022 primo posto per la Renault 5 di Cristian Gilardoni e Maurizio “Dizio” Castelli. Alle loro spalle la Porsche 911 di Mauro Simoncini e Alberto Maria Landini (a 52”6). Terzo gradino del podio per la Fiat Ritmo di Gaetano Mazzetti e Maria Landolina (a 2’53”2). Successo, tra le scuderie, per la Val Senagra Corse.

Chiusura strade

Sabato 18 maggio

-Shakedown “Alpe Grande” in comune di Centro Valle Intelvi

Dalle 8.30 alle 13 dal civico 70 di via Fratelli Terragni a Castiglione d’Intelvi salendo poi per via Case Sparse in località Alpe Grande (ponte prima del parcheggio) e bivio per Orimento per un totale di 2,2 chilometri



-Prova Speciale 1 “Lanzo” in comune di Alta Valle Intelvi

Dalle 15 alle 18.10 in via Sighignola incrocio con via Guido Monti fino a via Spazzi. Poi via Spazzi fino all’incrocio con la Provinciale 13 (non interessata da chiusura)



-Prova Speciale 2-4 “Osteno–Laino-Tellero” nelle località di Claino con Osteno, Laino e Ponna

Chiusura dalle 16.40 alle 19.40 e dalle 20.20 alle 23 della Provinciale 14 dal bivio con via Porlezza in comune di Claino con Osteno, salendo sempre

per provinciale 14 fino a Laino, bivio per via Matteotti e poi bivio per Ponna, via Cesare Bonardi, fino a Ponna Superiore e poi via ai Monti in direzione di Pigra fino all’inizio dello sterrato in Comune di Ponna per un totale 15 chilometri



-Prova Speciale 3-5 “Pigra-Blessagno” nelle località di Pigra e Blessagno

Stop al traffico dalle 17.20 alle 20.20 e dalle 21 alle 23.40 sulla Provinciale 13 da bivio per via Militare in comune di Pigra, scendendo sempre per la Sp13 fino al Comune di Blessagno, percorrendo via XX Settembre e poi via San Fedele fino alla Frazione di Lura (parcheggio pubblico) per un totale di 5 cholometri.



Domenica 19 maggio

-Prova Speciale 6-8 “Bolla” in comune di Centro Valle Intelvi

Chiusura dalle 9 alle 12 e dalle 13.15 alle 16.15 da via Case Sparse in località Alpe Grande (ponte dopo parcheggio), bivio per Orimento in comune di San Fedele Intelvi scendendo per via Fratelli Terragni e Provinciale 15 (via San Rocco) sino all’incrocio per Veglio per un totale di 5,3 chilometri.



-Prova Speciale 7-9 “Argegno-Schignano-Cerano” nei comuni di Argegno, Cerano e Schignano

Chiusura dalle 9.20 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.40 per la Provinciale 15 da incrocio con località Castello di via Schignano in comune di Argegno

salendo verso Schignano fino a via Roma a Schignano e poi verso Cerano fino al civico 77 di Via Roma per un totale di 7,8 chilometri.