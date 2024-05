In provincia di Como quasi il 69% della popolazione possiede la carta d’identità elettronica, in linea con la media nazionale, ma sotto quella regionale, che arriva al 78%. Il dato è stato diffuso dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti, che ha tracciato un primo bilancio a seguito della campagna di comunicazione istituzionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a promuovere l’utilizzo della carta d’identità elettronica come strumento per accedere in maniera semplice e sicura ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

A metà aprile risultano essere quasi 17 milioni e mezzo i download dell’app Cie ID e sono state quasi 5,5 milioni le attivazioni dell’App. Il confronto con i dispositivi attivi ad aprile 2023 segna un significativo +55%. Le visite al portale cartaidentita.interno.gov.it durante il mese di campagna sono state oltre 14 milioni.

“I risultati sono incoraggianti – dichiara Butti – e dimostrano un uso crescente dei 44 milioni di carte d’identità elettronica rilasciate. La conferma arriva anche dai 23 milioni di accessi ai portali della PA nei primi 4 mesi dell’anno”. Per quanto riguarda il dato comasco, inferiore alla media lombarda, “E’ necessario rendere edotti i cittadini sull’opportunità di utilizzare la carta d’identità elettronica in modo gratuito come chiave di accesso ai servizi delle pubblica amministrazione – dice il sottosegretario – A tal fine con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale nei prossimi mesi continueremo a promuovere l’uso dell’app, sottolineandone anche l’utilità ricorrente negli appuntamenti che i cittadini hanno nei confronti della pubblica amministrazione, partendo dalle scadenze fiscali, passando per le iscrizioni scolastiche sino alla prenotazione delle visite mediche”.