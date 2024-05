110 incidenti in due mesi, marzo e aprile, sulle strade di Como, tra questi uno si è rivelato mortale e 97 hanno fatto registrare feriti. Coinvolte 289 persone in tutto. Le vie dove si sono verificati più schianti tornano a essere la via Varesina (che ne ha contati 9), 8 quelli rilevati in via Bellinzona, 6 a testa in via Canturina e via Napoleona. Il venerdì risulta essere il giorno della settimana con più sinistri (22). Nel totale sono le automobili i veicoli più coinvolti (152), 28 tra motocicli e ciclomotori e 8 monopattini. 8 i pedoni investiti mentre per quanto riguarda le biciclette 9 i ciclisti finiti al centro di un sinistro.

I dati diffusi dalla polizia locale mettono nero su bianco che la causa prevalente degli incidenti è la velocità assieme al mancato controllo del veicolo (una quarantina in tutto), 12 per guida in stato di ebbrezza, due per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si contano anche due omissioni di soccorso. 13 le patenti ritirate in due mesi.

Sempre sul fronte della circolazione stradale sono 488 i veicoli controllati e 99 le multe elevate. 5.387 le multe per divieto di sosta, vale a dire quasi 90 al giorno.167 le rimozioni effettuate.