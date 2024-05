Il laboratorio analisi dell’Asst Lariana si rinnova e dopo mesi di interventi tecnici per l’installazione entreranno in funzione domani le nuove macchine dell’alta automazione per gli esami su campioni biologici. Le apparecchiature, più performanti e veloci, ottimizzano il lavoro e migliorano la tracciabilità del campione.

Michelarcangelo Partenope, Direttore Struttura Complessa Laboratorio Analisi Asst Lariana spiega. “Il Laboratorio Analisi è una realtà in continua evoluzione, che deve essere al passo coi tempi e con le nuove tecnologie, deve essere sempre aggiornato e deve provvedere a una continua formazione del personale, sia esso medico, non medico o tecnico. I vantaggi delle nuove piattaforme installate sono molteplici. In primo luogo, sono macchine più performanti in quanto, a parità di analisi, sono più veloci. In secondo luogo, introduciamo un ulteriore step di automazione in quelle che sono le fasi più critiche della medicina di laboratorio: la fase pre-analitica e post-analitica”.

Spiega ancora lo specialista: “Per quanto concerne la pre-analitica (la fase che precede l’analisi del campione, ndr), andremo a rendere completamente automatizzate le fasi di accettazione, check-in e riconoscimento del cosiddetto “errore di contenitore”, come per esempio provette non corrette o non idonee, in modo da rendere ancor più performante la registrazione in entrata del campione e la sua valutazione di idoneità, riducendo ulteriormente le possibilità di errore – aggiunge – Per quanto riguarda la fase post-analitica (ovvero dopo l’analisi del campione, ndr), invece, verrà installato uno storage, un frigorifero, totalmente automatizzato, il quale provvederà non solo a conservare, per un preciso periodo di tempo, le parti residue dei campioni analizzati (permettendo, perciò, di non effettuare un altro prelievo al paziente per eventuali approfondimento diagnostici) ma anche, al termine della conservazione, a eliminare quelle superflue o ormai inutilizzabili”.

Le nuove piattaforme analitiche, inoltre, guardano anche all’ambiente. Sfruttando, infatti, un innovativo sistema di filtraggio gran parte degli scarti potrà confluire direttamente nel sistema fognario perché epurati da ogni sostanza nociva, infettiva o pericolosa.

I laboratori di Asst Lariana

L’azienda sociosanitaria territoriale si compone di tre poli strettamente interconnessi, l’hub centrale dell’ospedale Sant’Anna e le due sedi dei presidi di Cantù e Menaggio, che prestano i loro servizi sia ai pazienti degenti, tramite le richieste che arrivano dai reparti, sia all’utenza che si rivolge ai punti prelievo sul territorio. L’equipe è composta da 15 dirigenti medici e biologi e da circa 60 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Ai tre laboratori quotidianamente arrivano tra le 5mila e le 6mila provette, la maggior parte a San Fermo.

Domani garantite solo le urgenze

Proprio per consentire l’avvio dei nuovi macchinari domani saranno aperti per urgenze solo i Punti prelievo dell’ospedale di Cantù, di Menaggio, al presidio di Mariano Comense e alla Casa di Comunità di via Napoleona. L’attività riprenderà regolarmente in tutti i Punti Prelievo dal 16 maggio.