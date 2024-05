I sommozzatori dei vigili del fuoco continuano le ricerche dell’uomo di 66 anni caduto nella roggia ingrossata dalla pioggia nel tardo pomeriggio di oggi a Cantù, nella frazione di Vighizzolo. Sembra che l’uomo stesse scattando alcune foto per documentare la situazione quando è ceduto il terreno e il ponticello sul quale era salito è crollato. E’ stato trascinato dalla furia dell’acqua. In salvo due amici che hanno assistito al dramma ma non hanno potuto fare nulla per aiutarlo.

L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30 in via Caduti di Nassiriya, a pochi metri dal capannone del Carnevale Canturino. Il 66enne è un volontario dell’associazione e stava lavorando con altri due amici. La pioggia cadeva incessante e il livello della roggia era cresciuto rapidamente. Il 66enne sarebbe uscito a vedere la situazione e a scattare alcune foto con il cellulare. Avrebbe poi chiamato gli altri due volontari, che sono usciti per raggiungerlo. All’improvviso sarebbe ceduto il terreno ed è crollato il ponticello di servizio sul quale l’uomo era salito.

Il 66enne è stato subito trascinato dalla furia dell’acqua. Anche un altro dei volontari stava cadendo in acqua, ma è stato afferrato e salvato dall’altro amico, un giovane che è riuscito a tenerlo e aiutarlo a mettersi al sicuro. I due però non hanno potuto fare nulla per il 66enne, scomparso sott’acqua e trascinato via.

Immediato l’allarme. A Cantù sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’elicottero e i sommozzatori della squadra fluviale. Le ricerche sono state estese all’intero corso della roggia, che è in parte interrata. Presenti anche il sindaco di Cantù Alice Galbiati e alcuni assessori.

Nelle ricerche sono impegnati anche i volontari della protezione civile di Cantù. A Vighizzolo sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni per chiarire la dinamica del tragico incidente.