Tesoro di Como, sono iniziati i lavori per l’allestimento nell’ex chiesa delle Orfanelle del Museo Giovio delle mille monete d’oro trovate nel 2018 nell’area dell’ex Teatro Cressoni in via Diaz.

Dopo mesi di ritardo rispetto alle tempistiche annunciate finalmente a fine aprile gli attesi interventi sono iniziati. Il cronoprogramma prevede lavori per quattro mesi quindi il termine degli interventi è ipotizzato per agosto. “Possiamo confermare l’apertura al pubblico della mostra per l’autunno – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Como Enrico Colombo che prosegue – Il 29 maggio è in programma un incontro con la Soprintendenza per capire tempi e modalità dell’arrivo a Como delle monete”.

Il trasporto e l’allestimento dei reperti del tesoro di Como nell’ex chiesa delle Orfanelle potrebbe essere effettuato il prossimo mese, alla luce delle decisioni che verranno prese dopo l’incontro tra i tecnici comunali e la Soprintendenza. Lo scorso luglio la giunta aveva approvato il progetto esecutivo aggiornato sulla ex chiesa delle Orfanelle da destinare a sede espositiva e nei mesi scorsi si è conclusa la prima parte di interventi che ha riguardato la creazione del locale che ospiterà la futura biglietteria e sono stati ricavati gli ingressi per accedere alla struttura.

Infine – come detto – l’apertura al pubblico della mostra delle monete d’oro resta fissata per l’autunno.