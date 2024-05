Uno stadio polivalente che possa accogliere non solo eventi sportivi e ancora la salvaguardia dei valori storici e architettonici presenti nell’area, accessibile a tutti, inserito in una zona a traffico limitato e con una riqualificazione di via Puecher con la creazione di una passeggiata che unisca l’area dei giardini a lago alla passeggiata di Villa Olmo.

Sono queste in sintesi le richieste che arrivano dal Partito Democratico comasco – rappresentato per l’occasione da Carla Gaiani, segretaria provinciale, Stefano Legnani, consigliere comunale e Daniele Valsecchi, segretario cittadino del partito – espresse durante l’incontro pubblico “Riflessioni sul nuovo Stadio Sinigaglia” allo Yacht Club di Como e rivolte all’amministrazione cittadina sul progetto per il nuovo stadio anche alla luce della recente promozione del Como 1907 in Serie A.