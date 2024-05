Dopo aver sconfitto Cividale, il cammino nei playoff della Pallacanestro Cantù continua con una semifinale di altissimo livello. L’avversario dei biancoblù, che arriva alla sfida con l’intero organico a disposizione, sarà infatti Udine, che ha chiuso al terzo posto il girone rosso e punta decisa alla promozione in A1.

Primi due match in programma al PalaDesio: Gara 1 domani alle 18: e Gara 2 alle 20:30 di martedì 21. Successivamente di andrà in Friuli per giocare la terza partita della serie venerdì 24 sempre alle 20:30.

La squadra di coach Vertemati ha battuto con un secco 3-0 la Juvi Cremona nei quarti di finale. Un risultato che acquista ulteriore valore se si considera che Udine ha giocato tutte le 3 partite senza uno straniero. Da inizio marzo, infatti, Jason Clark è ai box per un infortunio al polpaccio. Il delicato problema muscolare mette in dubbio la sua presenza anche in questa serie. Ma pur senza alcune pedine fondamentali una squadra che punta alla promozione come Udine fa della completezza della rosa la sua vera arma. Ecco perché anche in panchina non mancano esperienza e qualità.

“Sarà una serie difficile e lunga. Lo sappiamo. Ha detto il coach di Cantù Devis Cagnardi alla vigilia della partita – Troveremo una squadra attrezzata che ha tutto per puntare alla vittoria di questo campionato, come noi del resto. Nel frattempo – aggiunge – il nostro target va su Gara 1, perché sarà determinante approcciare questa serie nel modo giusto, con la giusta fisicità e attenzione e con il nostro pubblico a spingerci”.