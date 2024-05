Arriva a Erba “Rullo di pennelli”, l’iniziativa dell’associazione giovanile Lo Snodo per ripulire un condominio di via Turati a Erba dalle scritte anarchiche, anche contro il deputato Eugenio Zoffili, presenti sulle pareti esterne. L’appuntamento è per sabato 25 maggio dalle ore 14. “L’associazione Lo Snodo, in accordo con il Condominio, ha deciso di organizzare un pomeriggio in compagnia per ripulire e riverniciare le pareti del Condominio Cevedale dalle scritte anarchiche comparse ormai più di un anno fa” si legge sulla locandina che pubblicizza l’iniziativa.

L’evento – specificano dall’associazione – è gratuito e aperto a tutti, giovani e adulti. L’intervento verrà sostenuto economicamente dall’associazione. A fianco ai volontari che vorranno partecipare alla giornata, anche il supporto di un esperto.

L’iniziativa in accordo con condomini e amministratore

“Abbiamo contattato l’amministratrice del condominio Cevedale per renderci disponibili, come associazione, ad occuparci della pulizia delle scritte e della ritinteggiatura dei muri – ha spiegato Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – e, dopo aver effettuato un sopralluogo, abbiamo ottenuto il via libera per effettuare questo intervento. Offriremo la mano d’opera e copriremo tutte le spese necessarie”. “I condomini – ha aggiunto Pelucchi – erano molto contenti e hanno accolto volentieri la nostra proposta. Alcuni si sono anche proposti di lavorare con noi”.

L’iniziativa poi potrebbe essere riproposta anche per i condomini vicini che hanno mura imbrattate. “Abbiamo contattato gli amministratori dando la disponibilità per intervenire anche lì” ha specificato Pelucchi.

Per partecipare all’attività – avvertono dall’associazione – è necessario iscriversi perché i posti sono limitati.

Il presidente de Lo Snodo: “Iniziative fondamentali per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini”

“Crediamo che questi interventi siano fondamentali perché, oltre a permettere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, dimostrano ancora una volta che lavorare bene ed insieme, fra giovani e adulti, è possibile” ha affermato il presidente de Lo Snodo. “Speriamo – ha aggiunto – che questa attività possa contribuire a promuovere l’idea che la cura del bene comune e dell’ambiente è responsabilità di tutti, è un diritto e un dovere civico.”

Nelle scorse settimane l’associazione ha organizzato anche altre iniziative di pulizia delle strade di Erba per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente. Azioni che hanno riscosso successo e che hanno coinvolto diversi giovani.