Inizia con un segno positivo la serie di semifinale per la Pallacanestro Cantù, che a Desio batte Udine con il punteggio di 64-61. Gara 2 contro Udine fra due giorni, martedì 21 maggio, alle 20.30 sempre a Desio.

“È stata una partita come ci aspettavamo tutti: difficile – ha detto il coach Devis Cagnardi – Siamo contenti di alcune cose, qualcosa c’è scappato ma abbiamo offerto una partita mentalmente solida. Ora ci aspetta una Gara 2 che non sappiamo come sarà, ma che sarà sicuramente molto difficile”.

La cronaca

Una gara combattuta ma equilibrata. I primi due quarti hanno visto il vantaggio di Cantù: il primo quarto si è chiuso 21 a 18 per i biancoblu, il secondo 40 a 33. Il secondo tempo però si riapre in chiave diversa. Le percentuali di tiro si abbassano da ambo le parti e il punteggio rimane bloccato a lungo. Poi però inizia la rimonta di Udine, che chiude il quarto sopra di un punto, lasciando Cantù fermo a 50.

Alla ripresa dell’ultimo quarto, Moraschini riporta subito i biancoblu in vantaggio. Poi una tripla di Baldi Rossi fa incendiare il PalaDesio. Udine però non molla e torna a -1. All’ultimo minuto i punti di divario sono solo tre. Poi il fischio della fine e la vittoria di Cantù.

Tredici i punti messi a segno da Bucarelli e Young, 12 per Moraschini, 11 per Nikolic e 10 per Hickey. Canestri anche per Baldi Rossi, con 3 punti, e Berdini con 2.

Coach Cagnardi: “Una partita difficile, ma siamo contenti perché abbiamo tenuto mentalmente”

“È stata una partita come ci aspettavamo tutti: difficile. Loro hanno avuto un approccio molto buono e ci siamo trovati a dover fermare il gioco subito dopo il loro break iniziale. La squadra però ha saputo rientrare subito nella partita”. È il commento di coach Cagnardi alla partita.

“Gli avversari ci hanno posto delle situazioni non semplici da affrontare e sono stati in partita fino alla fine – ha proseguito – Abbiamo messo la testa avanti all’inizio del terzo quarto, poi loro hanno trovato un contro-break e abbiamo un po’ sofferto, ma poi abbiamo ripreso ad andare sui nostri vantaggi”.

“Loro non hanno mollato e sono una squadra che non mollerà mai – ha spiegato Cagnardi – Sono molto fisici, capaci di fare canestro dentro e fuori l’area e ottimamente allenati da un allenatore top per la categoria. Saranno tutte partite punto a punto, al limite dal punto di vista della tensione nervosa e i dettagli possono fare la differenza”.

Cagnardi però si dice soddisfatto: “siamo contenti di alcune cose, qualcosa c’è scappato ma abbiamo offerto una partita mentalmente solida. Quando siamo andati sotto abbiamo tenuto bene e alla fine ci ha detto bene, anche se loro alla fine hanno tirato per il pareggio”. Poi lo sguardo alla prossima sfida: “ora ci aspetta una gara 2 che non sappiamo come sarà, ma che sarà sicuramente molto difficile” ha affermato Cagnardi