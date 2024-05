Prendono il via domani i lavori sul Viadotto dei Lavatoi e andranno avanti fino a martedì. Prevista una modifica temporanea della circolazione sul tratto che passa sotto la via Canturina interessato dai lavori. Il Viadotto però non sarà chiuso completamente, ma si procederà per step. Gli interventi però verranno fatti in pieno giorno, dalle 8.30 alle 16.30, e si temono disagi per la viabilità comasca. Anche perché questo tratto è uno degli snodi cruciali per chi arriva o è diretto verso l’Erbese e il Canturino.

I lavori – si legge nell’ordinanza pubblicata dal Comune – sono necessari per riposizionare le barriere stradali dopo gli interventi sulla rete fognaria. Per svolgere le operazioni in sicurezza sia per gli operai che per i mezzi in transito, è previsto uno stop per fasi dal 20 al 21 maggio nella fascia oraria dalle 8,30 alle 16,30. “Ma i lavori non dovranno protrarsi oltre” si legge nell’ordinanza.

La prima fase prevede la chiusura al traffico, nel tratto di sottopasso, della corsia in direzione di via Oltrecolle (dalla rampa di uscita fino alla successiva rampa di immissione). I mezzi diretti in via Oltrecolle, di fatto, saranno indirizzati sulla rampa di uscita verso la rotatoria di via Canturina per poi reimmettersi sul viadotto. E questa deviazione potrebbe causare rallentamenti.

La seconda fase prevede, invece, la chiusura al traffico sul Viadotto della rampa di uscita all’altezza del sottopasso di via Canturina con obbligo di proseguire dritti – quindi percorrendo il tratto di sottopasso – verso la Oltrecolle.

Sul posto sarà presente anche la polizia locale per agevolare il traffico e verificarne le condizioni.