Teatro Sociale di Como venerdì 24, sabato 25, domenica 26, martedì 28 maggio in programma i saggi delle scuole del Teatro.

Gli allievi delle SCUOLE DEL TEATRO SOCIALE DI COMO a fine stagione si apprestano a salire sul palcoscenico per dimostrare tutto ciò che hanno appreso in questi mesi.

Apre le danze, la Scuola di Danza Classica del Teatro Sociale diretta da Simonetta Manara Schiavetti, con due serate: giovedì 23 maggio alle ore 20.30, su invito, e venerdì 24 maggio alle ore 20.30 aperta al pubblico, a scopo benefico a favore di Alice For Children Onlus che opera in Kenya da diversi anni per sostenere i bambini in difficoltà e le loro famiglie, con un’offerta libera a partire da 10€.

Si passa poi ai saggi di teatro con un ricco weekend fitto di esibizioni. Sabato 25 maggio iniziano alle 10.00 Le mattine a teatro con i corsisti di In palco la mattina e Ad alta voce – gruppo lettura espressiva, seguiti dalle insegnanti Pia Mazza e Francesca Cervellino. Alle 15.00 è il turno dei corsisti del primo anno di Improvvisazione teatrale, mentre alle 16.00 si esibiscono più di 70 allievidi Tutto il mondo a teatro, i corsi di teatro bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, tenuti dagli insegnanti Stefano Bresciani, Pia Mazza, Cristina Quadrio, Letizia Torelli. Alle 21.00 chiudono la giornata i corsisti di Davide Marranchelli del Progetto Off che si esibirannoin Vita di Galileo di Bertold Brecht. Domenica 26 maggio si inizia in Sala Pasta alle ore 10.00 con i piccolini dei corsi Musicainfasce e Sviluppomusicalità, tenuti da Ludovica Butti, e al pomeriggio i cortometraggi realizzati dai corsisti di Recitazione per il cinema, seguiti da Marco Continanza e Francesca Lipari. Ingresso libero.Nel frattempo sul palcoscenico si esibiranno al mattino gli allievi di Davide Marranchelli dei corsi di Primo approccio e Diventa chi sei. Al pomeriggio è in programma il concerto delle Coro di Voci Bianche del Teatro Sociale e lo spettacolo del Corso inclusive di Improvvisazione teatrale – Primo anno, tenuto da Andy Ferrari, Alberto Cannizzaro e Maria Elisa Milo. Alle ore 19.00 e 21.00 chiudono la giornata i saggi dei corsi tenuti da Sara Zanobbio: Primo approccio e L’attore e il personaggio. Martedì 28 maggio alle ore 20.30 sarà, invece, il turno della Scuola di Danza Contemporanea del Teatro Sociale ad esibirsi nel saggio di fine anno, con la direzione della coreografa Arianna Bracciali.

A settembre l’open day

Non solo saggi, è già tempo di pensare anche all’OPEN DAY. Al Teatro Sociale di Como vengono organizzati corsi di danza, coro di voci bianche, corsi di teatro e recitazione per il cinema, per bambini, ragazzi ed adulti, dai 4 anni in su, senza limite d’età.

Sabato 14 settembre 2024 è in programma l’OPEN DAY DELLE SCUOLE DEL TEATRO dove si potranno avere tutte le informazioni riguardanti i corsi, incontrare e conoscere gli insegnanti.