Torna l’allerta meteo sul territorio comasco e gli occhi sono puntati sulle situazioni più critiche e sulle zone a rischio frane, innanzitutto la Lariana e la Statale Regina.

Dall’ultima ondata di maltempo dei giorni scorsi, resta ancora chiusa via per Civiglio, nel tratto di via dei Patrioti, interessata da una frana. Mercoledì sera le abbondanti precipitazioni hanno provocato la caduta di alberi e detriti sulla carreggiata, colpendo anche un’auto in transito fortunatamente senza feriti gravi.

“La strada rimane chiusa – fa sapere l’assessore comunale all’Ambiente e Protezione civile Michele Cappelletti – La proprietà deve fare la verifica della stabilità del versante e rimuovere le piante in bilico”. La frana ha interessato infatti un’area di proprietà privata e i tempi di ripristino del versante potrebbero essere più lunghi.

Intanto per le prossime ore, come detto, è attesa un’altra allerta meteo. Su Lario e Prealpi occidentali dalla mezzanotte e fino alle 3 della mattina di mercoledì 22 maggio la Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso allerta arancione – criticità moderata – per rischio idrogeologico. Allerta gialla – criticità ordinaria -, invece, sempre fino a mercoledì mattina, per rischio temporali.