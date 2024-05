Festa in Svizzera e lunghe code sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Previsione rispettata o meglio una situazione ormai nota che si ripete dopo ogni festività in Svizzera.

Ieri oltreconfine si celebrava la festa nazionale e oggi puntuali si registrano le code sulla A9, in particolare tra Como Centro e Chiasso all’uscita merci per le operazioni doganali. “Coda tra Lago di Como e Chiasso uscita merci per l’attraversamento della dogana”, si legge sul sito di Autostrade per l’Italia. E ancora: “Traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Lomazzo Nord”.

Con la riapertura della dogana commerciale inevitabile il consueto serpentone di mezzi pesanti in attesa di varcare il confine. Per cercare di ridurre i disagi nei giorni scorsi erano stati previsti sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso alcune modifiche viabilistiche. Introdotta una deviazione di carreggiata tra Lomazzo nord e Como Grandate per destinare una corsia ai soli tir e consentire alle auto di muoversi in modo più agevole. Inoltre sono stati adottati provvedimenti di chiusura fino alle 14 del pomeriggio con conseguenti percorsi alternativi consigliati. Nello specifico si tratta degli svincoli di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso e Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate. Infine per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

I disagi sull’autostrada A9 si sono riversati anche sulla viabilità ordinaria, provocando rallentamenti in direzione Como a partire da Fino Mornasco. Il traffico con i pesanti rallentamenti è iniziato fin dalle prime ore della mattina e si è protratto fino alla tarda mattina.