Carenza di infermieri, dopo l’allarme lanciato a livello nazionale dal sindacato Nursing Up nei giorni scorsi – che vede proiettata all’estate la situazione di emergenza – arrivano le rassicurazioni a livello locale. Rassicurazioni che partono da un nuovo maxi concorso che punta a rinforzare gli organici. Sarà completato entro il mese di luglio e vede Asst Lariana in collaborazione con le altre Asst del territorio, Valle Olona e Sette Laghi e con Ats Insubria. 306 il totale dei posti messi a bando, 100 per ogni azienda socio sanitaria e 6 per l’Ats. In autunno poi, a ridosso delle lauree degli infermieri, verrà bandito un ulteriore concorso.

Dalla dirigenza di via Ravona arrivano anche i dati relativi al personale attualmente in servizio. Complessivamente sono 1.270 gli infermieri in forze al 31 dicembre 2023 diventati 1.355 al 19 maggio 2024, con un saldo positivo tra chi è uscito e chi è stato assunto di 85 e una conseguente riduzione del turn over.

I problemi non sono risolti ma il nuovo concorso che prevede – come detto – l’assunzione di 100 professionisti potrà colmare ulteriormente le necessità.

“La prima procedura bandita lo scorso ottobre – viene spiegato in una nota – ha portato all’assunzione, a partire da gennaio di quest’anno, di 105 infermieri; in aprile ne è stato bandito un altro grazie al quale ne arriveranno altri 73”.

“Nuove e continue assunzioni riducono la differenza tra le uscite e le entrate che, in questo momento – spiegano i vertici dell’Asst Lariana – è sotto controllo. La carenza di personale resta, ma si registrano segni positivi e, attualmente, non emerge per il periodo estivo la necessità di tagli di posti letto e riduzioni di attività, al di là di quelle che ogni anno in questi mesi vengono sempre predisposte”.

Anche su questo punto dunque l’azienda risponde ai timori espressi nei giorni scorsi quando il sindacato, parlando del deficit di organico aveva paventato per le province di Como e Lecco il possibile ulteriore taglio dei posti letto con difficoltà più marcate nel reparto di emergenza e urgenza.