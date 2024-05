(ANSA) – ROMA, 21 MAG – La Corte Costituzionale ha fissato per domani l’udienza pubblica di discussione dei ricorsi rimessi dal Tar alla sua attenzione per la questione del payback dei dispositivi medici. La Corte dovrà chiarire se le aziende dovranno pagare circa un miliardo per gli sforamenti del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. "Siamo sicuri che il payback dispositivi medici abbia i giorni contati. La sua incostituzionalità, infatti, non potrà che essere decisa il prossimo 22 maggio nel corso dell’udienza fissata dalla Consulta per discutere dell’ordinanza del Tar Lazio che, per prima, ha sollevato la questione di legittimità di un dispositivo assurdo: un marchiano errore normativo che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi e cristallizzati", aveva sottolineato nelle scorse settimane dichiarato Gennaro Broya de Lucia, presidente di Pmi Sanità, la nuova associazione nazionale delle piccole e medie imprese impegnate a rifornire gli ospedali del materiale necessario alla diagnosi ed alle cure. (ANSA).