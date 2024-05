La Pallacanestro Cantù si porta sul 2-0 nella serie di semifinale contro Udine.

L’avvio sembra ricalcare il copione di Gara 1: punteggio basso e tanto equilibrio. Poi Bucarelli, con tre triple, diventa l’artefice del primo strappo e i biancoblù toccano il +10 dopo un canestro di Young. La truppa di coach Devis Cagnardi conserva il divario fino al termine del primo quarto, che si chiude 23-13. Il match prosegue con le squadre che continuano a darsi battaglia, rispondendosi a vicenda fino al termine. Gara chiusa 76-66.

“È stata la partita che ci aspettavamo, contro una Udine che non molla mai – ha detto nel finale coach Cagnardi – Abbiamo avuto un ottimo approccio, non solo mentale ma anche dal punto di vista tecnico siamo riusciti ad andare dove volevamo. Poi – aggiunge – soprattutto abbiamo avuto grande attenzione difensiva. Il primo quarto l’abbiamo approcciato come volevamo, così come il secondo anche se abbiamo avuto un piccolo appannamento offensivo, ma quando in queste partite si sbaglia qualcosa è perché gli avversari ti portano a fare degli errori. Il secondo tempo – dice ancora il tecnico – è stata una battaglia, abbiamo gestito il punteggio ma è stata una gestione tutt’altro che semplice perché loro sono stati sempre pronti a punirci ogni volta che avevamo un momento di flessione. Siamo contenti, siamo 2-0 ma sarà lunghissima perché in Friuli ci aspettano partite difficili contro una squadra in salute che sta giocando la sua pallacanestro e non mollerà, per cercare di riagguantare la serie”.

Gara 3 si disputerà in Friuli venerdì 24 maggio alle 21.