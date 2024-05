Rubano una bici e poi vanno in palestra, una volta negli spogliatoi rubano anche dagli armadietti.



Doppio arresto, per furto aggravato in concorso, da parte della polizia ieri a Como. Nel primo pomeriggio una volante della questura è stata inviata vicino al Santuario del Crocifisso di viale Varese dove era stata segnalata dal proprietario la presenza della sua bicicletta MTB. Bici che gli era stata rubata al mattino e che trovato legata ad una ringhiera con un lucchetto. Il ritrovamento era avvenuto tramite un localizzatore che aveva installato lui stesso. I poliziotti hanno quindi perlustrato i negozi e le attività della zona rintracciando in una palestra due uomini.

Sono bastate poche domande e il ritrovamento delle chiavi del lucchetto per far ammettere ai due il furto davanti a una scuola della città. Accompagnati in questura sono stati identificati. Sono risultati già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di un 22enne moldavo senza fissa dimora che, da quanto è emerso, il mese scorso aveva danneggiato un’auto in centro con una spranga di ferro e di un 23enne del Togo residente nel Lecchese. Mentre i due erano negli uffici di viale Roosevelt è arrivata la segnalazione di un cliente della palestra che lamentava il furto di alcuni oggetti dall’armadietto della palestra, in particolare una maglia griffata, gli occhiali da sole e il portafoglio con all’interno contanti. Tutto ritrovato – e poi restituito al proprietario – durante la perquisizione.