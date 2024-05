Seconda sfida di semifinale playoff in serie B all’insegna delle emozioni. In Calabria Catanzaro e Cremonese hanno pareggiato 2-2 in un match che ha visto i grigiorossi andare in vantaggio per 2-0, con i padroni di casa che hanno poi recuperato e impattato la partita. Sabato l’incontro di ritorno a Cremona che sarà preceduto, venerdì, dall’altra semifinale, Venezia-Palermo (in Sicilia all’andata hanno vinto i veneti per 1-0). Chi vincerà i playoff si aggiungerà a Parma e a Como nella serie A 2024-2025.

Per quanto riguarda i playout, domani alle 20.30 scendono in campo Ternana e Bari. All’andata in Puglia le due squadre hanno pareggiato per 1-1. Chi perde retrocede con Lecco, FeralpiSalò e Ascoli. Dalla C sono invece salite Mantova, Cesena e Juve Stabia. Un quarto posto sarà assegnato ai playoff. Gli abbinamenti del prossimo turno sono Padova-Vicenza, Avellino-Catania, Carrarese-Juventus Under 23 e Torres-Benevento.