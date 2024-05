In occasione dell’anniversario della posa del “Monumento al Finanziere” a Centro Valle Intelvi, le fiamme gialle lariane si sono riunite per ricordare i loro caduti e celebrare i 250 anni di fondazione del corpo.

È stata deposta alla base del Monumento al Finanziere, una corona di alloro in onore dei 107 finanzieri che, nel secolo scorso, lungo il confine lombardo, si sono spesi fino all’estremo sacrificio nel servizio al nostro Paese, donando la loro vita nell’adempimento del dovere.

Prima della cerimonia è stata intitolata alle Fiamme Gialle la via di ingresso alla frazione di Erbonne del Comune di Centro Valle Intelvi, dove ha sede il “Piccolo Museo della Guardia di Finanza e del Contrabbando”, sorto sui resti di una casermetta della Guardia di Finanza attiva sino al 1977, situata a ridosso del confine. La casermetta è stata ristrutturata dai finanzieri in congedo e, al suo interno, sono stati allocati cimeli, equipaggiamenti, indumenti e divise risalenti agli anni in cui, in tutta la Valle Intelvi, imperversava il contrabbando.