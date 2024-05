Dopo la vittoria a Desio che ha portato la Pallacanestro Cantù sul 2-0 nella serie di semifinale Playoff contro Udine. Ora le partite si spostano in Friuli. Gara 3 in programma domani sera alle 21.

“Siamo contenti, siamo 2-0 ma sarà lunghissima perché in Friuli ci aspettano partite difficili contro una squadra in salute che sta giocando la sua pallacanestro e non mollerà, per cercare di riagguantare la serie”. Così si era espresso coach Devis Cagnardi al termine di Gara 2.

Formazioni domani sul parquet del PalaCarnera si disputerà in Friuli venerdì 24 maggio alle 21.

In merito alle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive riguardo a Gara 3 della serie sono state definite le modalità di acquisto dei biglietti per i tifosi biancoblù.

I biglietti saranno in vendita nella sede di Pallacanestro Cantù in via Como 216 a Cantù dalle ore 15:00 alle 18:00. Per acquistare i tagliandi di ingresso sarà necessario esibire un documento di identità e fornire nome, cognome e data di nascita. Qui le info.