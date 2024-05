Natale a Como 2024, pubblicato il bando per le luci natalizie. Due i lotti da appaltare: il primo riguarda le luminarie decorative, il secondo quelle artistiche-architetturali per un valore complessivo di oltre 589mila euro.

Il primo lotto comprende l’illuminazione ordinaria che prevede decorazioni luminose, come ad esempio frange a cascata, da utilizzare per le vie del centro storico e stelle di Natale con fili illuminati, nelle vie esterne al centro storico e decorazioni con filamenti luminosi da posizionarsi sugli alberi posti in via Lungo Lario Trento, via Lungo Lario Trieste e via Cavallotti.

Le luminarie saranno installate non soltanto nel centro storico ma anche in periferia, in quartieri come Monte Olimpino, Ponte Chiasso o lungo la Canturina e la Varesina.

Il secondo lotto invece riguarda le illuminazioni artistiche. In questo caso dovranno illuminare Porta Torre, Piazza San Fedele, Teatro Sociale, Palazzo ex Casa del Fascio (questa con proiezioni statiche di carattere artistico) e, qualora possibile, Piazza Volta, Broletto, Piazza Medaglie d’oro Comasche, Via Diaz (Pinacoteca Civica).