Rivoluzione parcheggi a Como: 167 parcheggi diventano a pagamento. Il provvedimento era stato annunciato da tempo dal sindaco Alessandro Rapinese. Si tratta dell’ultimo atto della rivoluzione della sosta che dai mesi scorsi sta interessando la città. Ad aprile infatti si è concluso il nuovo piano delle tariffe dei posti a raso, quelli regolati da parcometri. La città è stata suddivisa in zone a seconda della distanza dal centro con tariffe che crescono in modo proporzionale.

Ora – come detto – l’ultimo atto. Trasformare in parcheggi blu – quindi a pagamento – alcune zone dove la sosta era gratuita. Nel complesso si tratta di 167 spazi per la sosta, la maggior parte tra viale Innocenzo XI e via Regina Teodolinda. Scendendo nel dettaglio sono 27 i posteggi che diventeranno a pagamento lungo via Regina Teodolinda, nel tratto compreso tra via Corrado e Giulio Venini e via Gerolamo Borsieri. Si tratta della zona più vicina alla stazione Como San Giovanni. Inoltre – si legge nelle carte comunali – sarà presente un posteggio per la fermata degli autobus di linea e un attraversamento pedonale.

Diventa a pagamento anche l’ultimo tratto con parcheggi bianchi di viale Innocenzo XI, lato destro andando verso il lago, vicino all’intersezione con via Lucini e che riguarda 29 posteggi oltre tre spazi di sosta per i veicoli a servizio dei disabili. Nel mese di marzo scorso era scattato il pagamento anche nei posti davanti al Synlab, prima con strisce bianche. Infine diventa a pagamento il piano a raso del parcheggio di Tavernola, mentre il piano rialzato rimarrà gratuito.

Le vie interessate rientrano nella fascia verde cittadina: un euro l’ora e 5 euro tutto il giorno. A fronte delle nuove zone a pagamento occorre sottolineare che resteranno gratuiti i posteggi che si trovano in via Regina Teodolinda, nel tratto che parte dalla basilica di Sant’Abbondio fino a piazzale Escrivà, davanti al cimitero Monumentale fino all’ex supermercato.

Ora occorrerà attendere che Como Servizi Urbani, la società che si occupa dei parcheggi in città, installi parcometri aggiornati con le nuove tariffe volute dall’amministrazione cittadina e tracci le nuove strisce blu.