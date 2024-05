Tragico incidente nella tarda serata di ieri sull’autostrada A9, al bivio con la A8, all’altezza di Origgio. Un 24enne di Campione d’Italia ha perso la vita. Il giovane era alla guida di un’auto e, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada ed è andato a schiantarsi contro un camion in sosta in una piazzola di emergenza. Per il comasco non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 22 di ieri sera. Il 24enne era alla guida di una Fiat Panda. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Busto Arsizio, viaggiava in direzione Como. All’improvviso avrebbe perso il controllo della macchina, andando a sbattere contro il Tir.

Un impatto violento. La macchina del 24enne è rimasta schiacciata contro la parte posteriore del mezzo pesante. Sono stati subito chiamati i soccorsi. A Origgio sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco. Il giovane è stato estratto dalla vettura, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto praticamente sul colpo nello scontro.

Gli agenti della polizia stradale di Busto sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 24enne, nato in Svizzera, era residente a Campione d’Italia. Viaggiava su un’auto con targa svizzera. Informata la procura di Busto Arsizio, che ha aperto un fascicolo sul tragico incidente.