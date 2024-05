L’entusiasmo dei tifosi del Como per la promozione in serie A, dopo oltre 20 anni è stato dimostrato anche dalla corsa all’acquisto delle maglie celebrative, create appositamente per festeggiare il ritorno nella massima serie.

Le maglie della promozione sono terminate in poco tempo, ma da domani saranno disponibili ulteriori 600 pezzi. Le maglie saranno in vendita nello store ufficiale di Como in Via Olginati 8.