Maltempo a Civiglio, si prospettano tempi lunghi per la riapertura della strada. Via per Civiglio, nel tratto di via dei Patrioti, resta ancora off limits. La via è stata chiusa al transito lo scorso 15 maggio a causa di una frana dovuta alle abbondanti precipitazioni che hanno causato la caduta di alberi sulla carreggiata.

Per riaprire la via è necessario l’intervento dei privati, proprietari dell’area dove si è verificato lo smottamento. A questo dovranno poi seguire una serie di verifiche sulla sicurezza del versante per poter escludere eventuali rischi da frane e smottamenti. Inoltre occorre sistemare anche altre piante ancora pericolanti che dovranno essere rimosse. A lamentare la situazione di disagio sono i residenti della zona che segnalano difficoltà negli spostamenti con tempi di percorrenza dilatati.

A fare il punto sulla situazione di criticità è l’assessore all’Ambiente e Protezione Civile del Comune di Como, Michele Cappelletti: “I tempi verosimilmente saranno lunghi – dice – L’amministrazione ha sollecitato i provati a intervenire il prima possibile per riportare la situazione alla normalità”. Poi Cappelletti aggiunge: “La strada riaprirà solo quando le condizioni di sicurezza saranno ripristinate. Occorre infatti avere una relazione che il versante dove si è verificata la frana sia in sicurezza”.

Intanto sul fronte del maltempo in città, sempre a causa del maltempo, la darsena del lungolago di Como si è trasformata in una distesa di detriti.