A Casnate con Bernate questo fine settimana è consacrato al calcio giovanile con la terza edizione del Memorial Franco Chignoli, manifestazione benefica proposta al centro sportivo Eracle. Organizzazione a cura del campione del mondo di Germania 2006 Gianluca Zambrotta e Milan Club Cernobbio.

Un evento che vede in campo i ragazzini della categoria Pulcini. Al sabato tocca alle società dilettantistiche, alla domenica ai portacolori di club professionistici.

Alla manifestazione partecipano in totale 16 squadre. L’obiettivo dell’evento è aiutare cinque associazioni impegnate nel volontariato.

La domenica, come detto, sarà riservata alle formazioni che fanno capo a società professionistiche. In campo Como 1907, Atalanta, Empoli, Genoa, Inter, Juventus, Milan e gli svizzeri del Lugano.

Il via degli incontri poco dopo le 10 fino alla pausa delle 12.15. Poi ripresa delle sfide alle 14.30 per arrivare alle finali e alle premiazioni, in calendario alle 18.

Un occasione per tutti per vedere giovani promesse e perché no, per incontrare qualche ex giocatore, oltre a Gianluca Zambrotta. Hanno infatti garantito la loro presenza anche altri grandi ex, che potrebbero dunque fare capolino a Casnate con Bernate.