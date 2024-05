Lavori al via per i servizi igienici nel parchetto di via Leoni via dei Mille a Como. Da domani dovrebbe finalmente iniziare l’attesa installazione di un bagno autopulente all’interno dell’are verde.

L’intervento è previsto a partire da domani e per l’intera settimana. Possibili disagi per gli utenti del parco. “Da domani, per una settimana, salvo imprevisti derivanti da forze di causa maggiore, il parchetto di via Leoni-via dei Mille e l’adiacente area cani potrebbero non essere completamente fruibili per consentire i lavori di posizionamento di un bagno autopulente all’interno del parco”, avverte l’amministrazione comunale.

I bagni sono attesi da tempo nel parco e in altre zone del capoluogo lariano. Dovrebbero essere posati anche in viale Innocenzo, nella zona riservata ai bus turistici.