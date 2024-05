Sondrio per i bambini, Gorizia per i Giovani, Trento – seguita al secondo posto da Como – per gli anziani. E’ quanto emerge dall’edizione 2024 degli indici generazionali del Il Sole 24 Ore. Le classifiche individuano i territori dove giovani, anziani e bambini vivono meglio.

Nel dettaglio delle tre categorie Como per i più piccoli si colloca al 16esimo posto (spicca nella graduatoria dei giardini scolastici), mentre è seconda per benessere degli anziani. Como deve la piazza d’onore, tra l’altro al primato nella classifica degli orti urbani (ossia metri quadri per residente over 65) che si basa su dati Istat 2022. Il dato peggiore si registra nella categoria giovani con il territorio che si colloca al 39esimo posto. Dodici gli indicatori: tra questi spiccano la percentuale di residenti giovani e di servizi a loro dedicati, l’imprenditorialità, la disoccupazione e la precarietà nel mondo del lavoro, i canoni di locazione, la percentuale di laureati e l’età media delle donne al primo figlio.

Il presidente Fontana: “Lombardia protagonista per gli indicatori generazionali”

“Il primato assoluto, conquistato dalla provincia di Sondrio, nella classifica sulla qualità della vita dei bambini, oltre a essere un’ottima notizia, è anche un riconoscimento alle nostre politiche sociali e in particolare a quelle a favore della montagna e delle aree interne”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così i risultati pubblicati dal ‘Sole 24 Ore’, dell’indagine riguardante la qualità della vita nel nostro Paese. “Vedere la Lombardia protagonista anche per altri indicatori generazionali, come quelli degli anziani, ci induce a proseguire con determinazione sulla strada che abbiamo intrapreso” conclude il governatore, evidenziando come le province di Como, Cremona, Lodi, Sondrio e Brescia siano tra le prime 12 posizioni del panorama nazionale nella classifica relativa agli anziani.