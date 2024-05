La Pallacanestro Cantù si prepara a giocare la finale playoff contro Trieste che assegnerà un posto in serie A. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato le date dei cinque match. La prima sfida sarà a Desio martedì 4 giugno alle 20.30. La seconda, sempre a Desio, sarà giovedì 6 giugno alle 21. Poi ci si sposterà a Trieste per le partite di lunedì 6 giugno (ore 21) e mercoledì 12 (eventuale quarta, ore 21). L’eventuale quinta sfida è stata fissata per sabato 15 giugno alle 21 al PalaDesio.

Per quanto riguarda gli incontri di Desio, gli abbonati avranno la prelazione sui tagliandi. La biglietteria della sede di via Como 216 a Cantù sarà aperta esclusivamente per la prelazione riservata agli abbonati nei giorni di mercoledì 29 maggio e giovedì 30, dalle ore 17 alle 19.30. E’ anche possibile scrivere una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com, sempre a partire da martedì, per prenotare il proprio titolo di ingresso.

Per i non abbonati, la vendita libera partirà venerdì 31 maggio, sempre online su VivaTicket e in sede a Cantù dalle ore 17 alle 19.30. La biglietteria di via Como 216 sarà disponibile anche sabato 1 giugno dalle ore 10 alle 12.30 e lunedì 3 giugno dalle ore 17 alle 19:30.

Infine, la biglietteria del PalaDesio aprirà per gara 1 di martedì 4 giugno alle ore 19, mentre per gara 2 di giovedì 6 alle ore 19:30.