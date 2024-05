Odissea prenotazioni, nuovo esempio. Dopo aver documentato l’impresa impossibile per fissare un appuntamento per una visita allergologica, ecco la testimonianza di quello che accade a chi prova a prenotare una visita oculistica pediatrica. L’ospedale in questo caso è il Valduce e i tentativi di fissare un appuntamento proseguono invano da settimane.

Agende chiuse a tempo indeterminato e nessuna possibilità di sapere quando sarà possibile fissare un appuntamento. Una situazione che si trovano ad affrontare quotidianamente migliaia di cittadini alle prese con una prenotazione con il sistema sanitario nazionale. A onor del vero, è giusto dire che, almeno nel caso della visita oculistica pediatrica, non è possibile aggirare l’ostacolo neppure accettando di pagare per la visita privata.

L’elenco delle prenotazioni impossibili non finisce qui. Solo per citare alcune delle segnalazioni arrivate alla redazione, un pensionato di 82 anni di Como denuncia altre difficoltà. “Ho un’impegnativa per una visita urologica con priorità entro 30 giorni, ho chiamato il call center regionale e personalmente le strutture principali di Como, una a una. Risultato, non solo non hanno appuntamenti entro 30 giorni ma proprio non hanno alcuna data disponibile”.

Caso gastroscopia. Anche in questo caso, ricetta con priorità 30 giorni. “Sono riuscito a prenotare al Valduce per il 28 gennaio 2025 – dice un anziano comasco – Non è corretto. Pago le tasse da una vita e le pago ancora, pago anche per la sanità. Se ho un problema, sicuramente la situazione potrebbe peggiorare aspettando così tanto. Non è una situazione accettabile”.