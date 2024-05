All’oculista e all’urologo introvabili si aggiunge il dermatologo. Questione non nuova questa ma che, ancora una volta, lascia i cittadini sgomenti e, ancora una volta, chi ha fretta dovrà ricorrere al privato.

Prenotare una visita dallo specialista della pelle è ormai da tempo una missione impossibile. I tentativi di prendere un appuntamento proseguono da settimane, dallo scorso dicembre spiega la telespettatrice, proprio per fissare un controllo nei a un anno/un anno e mezzo di distanza. Ma consultando le agende dei diversi presidi comaschi, non si trova nemmeno una disponibilità. E non va meglio nelle altre province lombarde.

L’elenco delle prenotazioni impossibili si allunga di giorno in giorno come documentato dalle numerose segnalazioni. Per quanto riguarda l’oculistica – dopo il caso dei pazienti più piccoli – ci scrivono che per prenotare un OCT, per semplificare estremamente si tratta di un esame non invasivo dell’occhio, sempre al Valduce di via Dante, una telespettatrice che deve ripeterlo ogni anno ha tentato di giocare d’anticipo. Eppure tempi lunghi sia per farlo in regime di sistema sanitario che privatamente. Telefonata a gennaio, appuntamento – privato – a settembre.

Un’altra segnalazione riguarda la gastroscopia e un’altra ancora l’Ecocardiogramma Color Doppler a riposo dopo una prova fisica, prescritto dalla specialista per controllo annuale. Ebbene anche in questo caso “in provincia di Como, Monza, Milano, Bergamo non esistono disponibilità – scrive il paziente – che indica come prima data maggio 2025 a Saronno.