A Erba torna il White Charity Party, l’evento benefico de La Breva70 de dell’associazione La Stecca di Como. Si svolgerà il 15 giugno nella sede di Noivoiloro Società Cooperativa di Erba in via del Lavoro 7. Due quest’anno le realtà sostenute: Fondazione Scalabrini e Associazione Noivoiloro. L’evento è realizzato in collaborazione con le classi 1971, 1972 e 1973 e l’associazione La Stecca di Como.

“Siamo lieti di riproporre anche quest’anno il White Charity Party con due novità, il format Cenando & Ballando – spiega Federica Tenti, Rosa d’Oro Breva70 – e le realtà che sosterremo, grazie al ricavato di questo evento, saranno Noivoiloro per borse lavoro e tutoraggio di persone svantaggiate in inserimento lavorativo e Fondazione Scalabrini per un progetto di Housing sociale rivolto ai giovani”.

L’evento avrà inizio alle 19 con un aperitivo di benvenuto e la musica di Massimo Vita che intratterrà i partecipanti nella prima parte della serata. Seguirà la cena con il format Cenando & Ballando, una cena completa servita al tavolo e animata dal vocalist Icio Voice che farà ballare e cantare tra una portata e l’altra. Alle 21.30 inizierà la grande festa in bianco, The Party: si potrà ballare con la DeeJay History e Remember 2001 Club di Roberto Curtis che si alterneranno in consolle.