Como, cantiere in via Borgovico a luglio. “Potrebbe avere un impatto devastante sulla viabilità. Ve lo sto dicendo con largo anticipo: iniziate a pensare a come muovervi se ci dovessero essere quei lavori”. Così il sindaco di Como Alessandro Rapinese, sull’imminente apertura del cantiere in via Borgovico nuova a Como.

Si tratta della trafficata arteria comasca, una delle principali strade di accesso alla città, sulla quale incombe da anni l’incognita del cantiere per il rifacimento della rete dell’acquedotto. “Interventi non più rinviabili”, aveva più volte ribadito il sindaco Rapinese. Il cantiere partirà in estate, con la chiusura delle scuole e precisamente a luglio.