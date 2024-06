Lite in piena notte a Como in viale Lecco. Erano da poco passate le 3 e mezza quando le sirene dell’ambulanza e della polizia di Stato – allertati in codice rosso, quindi massima gravità – hanno rotto il silenzio. La chiamata al 112 è arrivata in seguito ad una lite in strada tra due uomini entrambi 29enni. Ancora da capire cosa abbia scatenato l’accesa discussione che è poi degenerata. Il bilancio parla di un ferito e un denunciato.

Il ferito è il 29enne gambiano regolare sul territorio e residente a Como, ha riportato una frattura al naso (30 giorni di prognosi per lui). Ad aggredirlo un coetaneo di Albese con Cassano che è stato denunciato per lesioni.