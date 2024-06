Piscina e palasport di Muggiò, è attesa per il progetto di riqualificazione che secondo indiscrezioni trapelate da Palazzo Cernezzi potrebbe arrivare sul tavolo dell’amministrazione comasca a fine luglio. Si annuncia quindi un’estate rovente per gli uffici comunale che dovranno passare al vaglio i dettagli della proposta.

Intanto proseguono gli incontri in Regione tra tecnici comunali e regionali per analizzare la proposta arrivata da un colosso nazionale dell’energia per la riqualificazione dell’area di Muggiò.

Quel che è noto, e che è stato detto ufficialmente fino ad ora, è che il Comune ha ricevuto lo scorso 7 maggio un’istanza preliminare finalizzata ad una successiva proposta di partenariato pubblico-privato che ha come oggetto la realizzazione, il finanziamento, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo centro natatorio e un nuovo palazzetto dello sport.

La proposta – che sfiora i 40 milioni di euro – arriva come detto da una società di rilevanza nazionale nel campo energetico su cui la riservatezza è massima. Intanto nei giorni scorsi – è stato ribadito anche in diretta su Etv dal sindaco – la possibilità di realizzare nell’area più piscine e oltre al palasport anche una pista del ghiaccio. In generale il progetto dovrebbe dunque prevedere una sostanziale riqualificazione urbanistica dell’area di Muggiò, comprensiva di realizzazione degli impianti sportivi, parcheggio a raso e ottimizzazione della viabilità.

L’obiettivo per la giunta comasca è arrivare alla stipula dell’accordo di programma con Regione Lombardia e intanto gli occhi restano puntati sulla fine di luglio, quando – se le indiscrezioni fossero confermate – si arriverà a conoscere i dettagli del progetto per l’area di Muggiò.