In attesa dell’adeguamento dello stadio Sinigaglia, il Como potrà iniziare a giocare al Bentegodi di Verona. Il Comune di Verona ha accolto nelle scorse ore la richiesta della società Como 1907 e dell’amministrazione comunale lariana di poter inserire in sede di iscrizione lo stadio “Marcantonio Bentegodi” come impianto da utilizzare per le partite casalinghe nel campionato 2024/2025 di Serie A.

Il Sinigaglia è, allo stato attuale, in fase di adeguamento per rispondere ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Serie A. I lavori sono previsti durante l’estate e l’ipotesi di durata dei cantieri è fino alla prima settimana di settembre. Proprio sull’avvio degli interventi è intervenuto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese: “Ringrazio l’amministrazione comunale di Verona ma di positivo c’è un altro aspetto – dichiara il primo cittadino – Venerdì mattina si è svolta la Commissione provinciale di vigilanza con tutti i soggetti interessati e ce ne sarà un’altra subito dopo le elezioni e in quella sede chiuderemo la pratica burocratica per l’adeguamento dello stadio Sinigaglia”. Poi aggiunge: “Dobbiamo svolgere le ultime formalità e presumibilmente a luglio inizieranno gli interventi per adeguare lo stadio”.

La questione principale è quella della capienza, che deve essere di 12mila spettatori, salvo deroghe, come è scritto sulle carte federali che riguardano i criteri infrastrutturali. Il tempo stringe e l’obiettivo resta giocare meno partite possibili lontano dal Sinigaglia. La prossima stagione, scatterà nel fine settimana del 17 e 18 agosto. L’ipotesi è che il Como 1907 disputi le prime partite in trasferta, per permettere la fine dei lavori. Qualora questi non fossero ultimati nei tempi previsti, sarà messo a disposizione lo stadio di Verona fino all’adeguamento della stadio Sinigaglia.